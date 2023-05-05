Медики пытались спасти жизнь правоохранителя, но оказались бессильными.

Трагедия произошла в Бахмаче Черниговской области, пишет Politeka.net со ссылкой на ДБР.

В тот страшный вечер полицейский вместе с женой и своим коллегой находились в центре неподалеку от одного из местных кафе. К ним подошел мужчина и, без объяснения причин, нанес полицейскому ножевое ранение.

Врачи пытались спасти полицейского, но от полученных ран он скончался в реанимации. Нападающим оказался работник Службы судебной охраны в Черниговской области.

Он был задержан на месте убийства.

«По версии следствия, мотив убийства – личная неприязнь фигуранта. Ранее между мужчинами возник конфликт во время сотрудничества по службе», – рассказали в ДБР.

Убийство произошло еще в ноябре 2022 года, но только сейчас ДБР сообщило, что досудебное расследование завершено.

Сотрудник Службы судебной охраны обвиняется в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, новая массовая стрельба произошла в Сербии, там молодой парень расстрелял полицейского и его младшую сестру.

Всего погибли 8 человек, 13 человек получили ранения, многие находятся в критическом состоянии.

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