На границе беларуси с россией увидели нечто странное.

Так, из различных источников начала поступать информация об усилении на беларусско-российской границе, а также о сооружении неизвестных конструкций «типа КПП».

Как сообщает издание «Флагшток», в районе погранперехода Красный Камень устанавливается что-то вроде контрольного пункта: «На выезде из РБ через Добруш устанавливают какие-то КПП в виде теремков. Работают пограничники».

В паблике Витебска появилась инфомрация, что на российско-беларусской границе между Лиозно и Рудней сегодня усилен контроль со стороны силовиков РБ.

Сообщается, что тщательно проверяют в первую очередь россиян — паспортный контроль и т.д. В результате очередь растянулась на несколько километров.

Кроме того, огромная очередь из машин выстроилась на границе с рф по трассе М1: Застенки (РБ) - Красная горка (РФ).

«Какой-то вагончик поставили беларусы на М1, уже 3 часа стоят, проверка на стороне РБ, всех выгоняют из машин, обыскивают и записывают документы», - цитирует «МотолькоПомоги» одно из сообщений очевидцев.

Ранее в Минск прилетел борт погранкомитета ФСБ РФ, на котором, в том числе, прибыл руководитель российского погранведомства Владимир Кулишов.

В Минске он принял участие в заседании Коллегии Погранкомитета так называемого союзного государства, где согласовали вопросы по охране внешней границы СГ.

Напомним, ранее сообщалось, какая судьба ждет Лукашенко после падения путинского режима.

Кроме того, Politeka.net писала, кто может заставить путина стать "договорным".

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