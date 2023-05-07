Российская журналистка и писательница Юлия Латынина в интервью Politeka Online прокомментировала сообщения о том, что Польша готовится топить корабли рф, которые будут угрожать газопроводу из Норвегии.

"Известно, что вот взорвали Северный поток. Кстати, я думала, что очень возможно, что это действительно сделал сам путин, но те данные, которые стали публиковать New York Times и другие газеты, вполне меня убеждают, что западные спецслужбы, видимо, считают, что это сделали украинские спецслужбы. Потому что если это так, то тогда всё встаёт на место, одним ударом обнулить всю ту инфраструктуру газовую, которую путин строил для Европы — это сильно круто. Это там просто перечеркнуть возможность газового шантажа раз и на много лет вперед", — заявила Юлия Латынина.

Журналистка добавила, что слова "Польша готовится топить корабли" можно трактовать слишком большим количеством способов.

"Но что путин, посмотрев на историю с Северным потоком, газопроводу из Норвегии в Польшу может что-то угрожать... Я бы, конечно, бесспорно на месте Польши использовала такую возможность, потому что когда пошла такая пьянка, так что, один газопровод хуже другого? Я поляков прекрасно понимаю, что они должны держать уши востро. Я не совсем понимаю, как они будут доказывать, что этот корабль чему-то угрожает. Ну, поживем увидим", — подчеркнула Латынина.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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