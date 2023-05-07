Российская журналистка и писательница Юлия Латынина в интервью Politeka Online рассказала о трех разных сценариях контрнаступления ВСУ в зависимости от цели: Крым, Запорожский коридор или Донбасс.

"Что в Крыму роют окопы — это правда, что в Крыму соответственно укрепляют перешеек — это правда, что Крым является не очень хорошо обороняемым местом со стратегической точки зрения — это тоже правда, потому что как-то все последние войны, когда Крым хотели взять, его брали. Потому что после прорыва Запорожского коридора, конечно, Крым будет в очень неудачном положении", — заявила Юлия Латынина.

К тому же, по ее словам, когда ВСУ прорвут Запорожский коридор, удары по Крымскому мосту можно будет наносить любым HIMARS.

"Но все-таки, судя по всему, теоретически больше вероятность того, что Крым будет следующим объектом компании, потому что он в принципе более уязвима вещь, чем Донбасс. Донбасс — тыл, большой стратегический тыл. Он неразрывно связан коммуникациями с россией. Там глубина фронта семь тысяч километров. Крым — отрезанный ломоть. Соответственно, теоретически порядок должен быть такой: сначала Запорожский коридор, потом Крым, потом Донбасс", — подчеркнула журналистка.

Она добавила, что поскольку мы имеем дело с войной, а это искусство обмана, то возможно, что этот порядок будет колебаться, но пока все выглядит так, что Крым является делом следующего этапа компании.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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