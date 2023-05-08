Существует ли возможность наступления из-под Торецка и Сиверска в сторону Алчевска з заходом в тыл вражеским группировкам в Бахмуте, рассказал украинский военный, полковник запаса Генерального штаба ВСУ Олег Жданов в своем выпуске на Ютуб-канале.

Украинский военный эксперт, видеоблогер оценил возможность таких событий и насколько реальными они могут быть на данный момент:

«Нет ничего невозможного. И такой вариант контрнаступления вооруженных сил Украины ударом от Сиверска и Торецка на Ачевск я абсолютно не исключаю. Вполне возможно, у Генерального штаба сегодня карт-бланш – 1200 км линии фронта. В любом месте вполне может быть такой удар» - подметил эксперт.

Он добавил, в таком случае, до Луганска рукой подать, поэтому такой план действий был бы довольно неплох. При этом можно было бы даже не идти наступать на Луганск, а от Алчевска сразу продвигаться к государственным границам.

Также эксперт ранее рассказал, если ВСУ выйдет на побережье Азовского моря, причем не важно где, то сухопутного корридора у россиян в Крым больше не будет.

"Сегодня в Крыму особо и нет российских войск. Может есть от силы 2-3 десятка тысяч. Даже если взглянуть на базу хранения в Джанкое - последний снимок спутника говорит о том, что ни одной "железки" не осталось на хранении. Они поставили их в оборону или отправили на фронт.

Если мы выходим на азовское побережье, причем не важно где, то сухопутного корридора у россиян в Крым больше нет. Остается только нарушить целостность крымского моста", - говорит Олег Жданов.

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