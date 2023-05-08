Кремль готовит теракты в международных водах, такое громкое заявление было сделано в НАТО. Взрывы готовятся на подводных коммуникациях стран-членов альянса в Европе и Северной Америке. Вероятность этого сценария решил оценить эксперт по вопросам международной политики, политолог, эксглава аппарата правительства Азербайджана Рамиз Юнус во время интервью.

Как подмечают в интервью, подобного рода провокации возможны не только на одной территории.

Под ударом находятся и прибрежные воды Южной Кореи и Японии. Возможность устроить подводный взрыв у нее есть.

«На сегодняшний день даже не известно, кто устроил провокацию на Северном потоке, вариантов для спекуляции огромное количество. По сегодняшний день правды никто не знает. Возможна провокация в этой же области.

В рф работают на перспективу, насколько возможно бить по различным темам: все вопросы, где нарушаются их интересы и поддерживается Украина или страны, которые выступают против них» - поделился эксперт.

Он также добавил, сейчас следует внимательно наблюдать за всей доступной информацией, многие заявления официально не подтверждены, следует доверять только официальным источникам.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.