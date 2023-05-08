Так, можно увидеть, что существенно пострадали некоторые квартиры 22-этажного дома, пишет Politeka.net.
Вырвало окна, нет части стены – образовалась огромная дыра, жилая комната в руинах.
Также пострадали припаркованные автомобили.
На месте уже работают коммунальщики, убирающие последствия атаки. Также продолжаются следственные действия.
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"Ужас",
"Страшно смотреть",
"Бедные люди", - комментируют ужасные кадры пользователи соцсетей.
Напомним, ранее столичные власти сообщали, что из-за падения обломков в Святошинском районе повреждено 7 авто и еще 1 авто горело. Кроме того, зафиксировано падение обломков на жилой дом и на проезжую часть.
В результате атаки травмированы 5 человек.
Кроме того, еще в одном районе, Соломенском, поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания).
На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.
«Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован», - говорилось в сообщении КГВА.
Напомним, минувшей ночью Киев пережил атаку "шахедов".
Также сообщалось о страшном пожаре в Одесской области после ракетной атаки.
Кроме того, Politeka.net писала, что Пригожин резко сменил риторику после истерики вокруг Бахмута.