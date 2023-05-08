Так, можно увидеть, что существенно пострадали некоторые квартиры 22-этажного дома, пишет Politeka.net.

Вырвало окна, нет части стены – образовалась огромная дыра, жилая комната в руинах.

Также пострадали припаркованные автомобили.

На месте уже работают коммунальщики, убирающие последствия атаки. Также продолжаются следственные действия.

"Ужас",

"Страшно смотреть",

"Бедные люди", - комментируют ужасные кадры пользователи соцсетей.

Напомним, ранее столичные власти сообщали, что из-за падения обломков в Святошинском районе повреждено 7 авто и еще 1 авто горело. Кроме того, зафиксировано падение обломков на жилой дом и на проезжую часть.

В результате атаки травмированы 5 человек.

Кроме того, еще в одном районе, Соломенском, поврежден резервуар (5т) с утечкой дизельного топлива (без возгорания).

На стоянке повреждено 15 грузовых и 5 легковых автомобилей.

«Также, вероятно из-за обломков, была повреждена газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован», - говорилось в сообщении КГВА.

Напомним, минувшей ночью Киев пережил атаку "шахедов".

Также сообщалось о страшном пожаре в Одесской области после ракетной атаки.

Кроме того, Politeka.net писала, что Пригожин резко сменил риторику после истерики вокруг Бахмута.