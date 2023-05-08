С большой многослойной системой обороны россияне все равно умудряются разводить панику из-за возможного уничтожения Крымского моста.

Об этом заявил эксперт Defence Express Иван Киричевски в эфире Радио НВ.

"Рашисты еще задолго до подготовки к полномасштабному вторжению проводили постоянные тренировки на тему: если вдруг высадится вражеский десант, чтобы захватить Крымский мост, или мероприятие захочет его разбомбить. Они своими паническими действиями в плане обороны моста россияне делают все, чтобы их страхи произошли.

Если вспомнить те данные об обороне Крымского моста, которые были известны до момента "восхождения на него благодатного огня", выходит, что не просто полка нацгвардии, флотилии или противовоздушной обороны этот мост охранять. С такой многослойной системой обороны они все равно умудряются разводить панику.

Следует запастись терпением и дождаться, когда они сами дезорганизуют движение таким образом, что Крымский мост станет для них малофункциональной артерией. Даже если там что-то не разрушится, они сами там нарушат процесс движения через этот мост", - говорит Иван Киричевский.

Напомним, что путина унизила еще одна страна вслед за Китаем.

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Источник: Радио НВ