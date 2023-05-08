По данным следствия, в ночь на 8 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов, пишет Politeka.net со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру .

От взрыва ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия один человек погиб и еще два человека получили ранения.

Кроме того, в результате обстрела и пожара существенные разрушения получило трехэтажное складское здание.

«Из-за ракетных ударов по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены по меньшей мере 5 соседних баз и более 20 частных дачных домов», - рассказали в прокуратуре.

Предварительно обстрелы совершены крылатыми ракетами Х-22.

Напомним, ранее были опубликованы кадры страшного пожара в Одесской области после ракетных обстрелов.

Тем временем стало известно об очередных атаках рашистов на Херсонщину.

За прошедшие двое суток по населенным пунктам правобережья враг гнал из артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, авиации и БПЛА.

С самолетов оккупанты сбросили управляемые авиационные бомбы на с. Веселое, пгт Казацкое и с.Кизомис, повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения и автомобили. В с.Кизомис предварительно повреждено 14 домовладений.

Оккупанты атаковали Борозенскую общину вероятно крылатой ракетой - взрыв произошел за пределами населенного пункта.

Также военные россии осуществили пулеметный обстрел села Веселое, тяжело ранив 62-летнюю женщину.

Кроме того, Politeka.net писала о массированной атаке "шахедов" на Киев.