Россияне снова обстреливали Николаевщину и Одесщину – такие обстрелы повторяются уже несколько дней.

В последние дни российская арми активизировала удары ракетами и иранскими дронами по городам, которые находятся вдалеке от фронта. Речь идет о южных городах Украины - Одессе и Николаеве.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" рассказал, почему россияне кроют обстрелами именно эти города.

По мнению полковника запаса ВСУ, ракетные удары по Николаеву и Одессе преследуют одну общую цель, которую имеет высшее руководство кремля.

"У них есть определенные хотелки по зерновой сделке и они подсвечивают требования этими ударами. Это в чистом виде шантаж, ведь россияне хотят войти в зерновую сделку и сбывать свои товары. И Одесса, и Николаев здесь - это звенья одной цепи", - пояснил Роман Свитан.

Военный эксперт также отметил, что обстреливая Одессу, россияне пытаются нащупать стартовые площадки ВСУ для запуска бесспилотников.

"На это указывает то, что они целятся на аэродром "Школьный". Вот россияне почему-то думают, что у нас там целое производство дронов находится. Но можно их расстроить, не в Одессе их производят. А там, где их производят рф не достанет. Например, часть для нас делают в Китае", - добавил Роман Свитан.

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