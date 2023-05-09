В последние дни российская арми активизировала удары ракетами и иранскими дронами по городам, которые находятся вдалеке от фронта. Речь идет о южных городах Украины - Одессе и Николаеве.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "24 Канала" рассказал, почему россияне кроют обстрелами именно эти города.
По мнению полковника запаса ВСУ, ракетные удары по Николаеву и Одессе преследуют одну общую цель, которую имеет высшее руководство кремля.
"У них есть определенные хотелки по зерновой сделке и они подсвечивают требования этими ударами. Это в чистом виде шантаж, ведь россияне хотят войти в зерновую сделку и сбывать свои товары. И Одесса, и Николаев здесь - это звенья одной цепи", - пояснил Роман Свитан.
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Военный эксперт также отметил, что обстреливая Одессу, россияне пытаются нащупать стартовые площадки ВСУ для запуска бесспилотников.
"На это указывает то, что они целятся на аэродром "Школьный". Вот россияне почему-то думают, что у нас там целое производство дронов находится. Но можно их расстроить, не в Одессе их производят. А там, где их производят рф не достанет. Например, часть для нас делают в Китае", - добавил Роман Свитан.
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