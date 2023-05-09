В настоящее время Украина получала три радара для системы, но Израиль планирует отправить больше.

Израиль еще в начале вторжения рф в Украину отказался помогать одной из сторон конфликта вооружениями. При этом страна активно помогает Украине гумманитаркой. Недавно стало известно, что Израиль направит также важную систему, которая прошла испытания в Киеве.

Об этом более детально рассказал военный эксперт Олег Жданов в своем стриме, который опубликовал "24 Канал".

В частности, Олег Жданов заявил, что речь идет о системе оповещения, разработанной израильскими инженерами. Так, Украина уже начала получать радары для новой системы оповещения угрозы. Производит такие радары израильская компания RADA Electronic Industries.

"В Киеве уже работает эта система не первую неделю. Это был пилотный проект оповещения об ракетной угрозе. То есть эта система дает команду либо подачу сигнала - либо его неподачу. Система работает эффективно - в Киеве стала реже звучать сирена именно из-за того, что система определяет колличество ракет и их направление. Соответственно дает боллее точные показатели. Дает 90% результата", - отметил Олег Жданов.

Эксперт отметил, что передача таких радаров говорит о том, что израильская система прошла успешное испытание в Киеве. Потому Израиль передаст новые радары для других областей Украины.

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