Такое мнение в эфире Politeka Online высказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман, пишет Politek.net.
Напомним, Буданов в интервью заявил, что спецслужбы Украины убивали и продолжат убивать россиян, где угодно в мире до полной нашей победы.
«То, что после войны мы обязательно уничтожим каждого и достанем каждого, кто совершал военные преступления. Это само собой. Это мне импонирует очень, это правильный подход, никто не должен уйти от возмездия», - подчеркнул Шейтельман, комментируя заявление Буданова.
Политтехнолог уверен, что после поражения россия не выдаст всех тех, кто творил в Украине военные преступления. А их огромное количество, полгода назад их уже было около ста тысяч.
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«Даже сейчас то что происходит в Запорожье, где они разворовывают все, грабят Запорожскую область. Воруют автомобили, имущество. Это же все прирост числа военных преступлений», - добавил Шейтельман.
Что касается покушения на Захара Прилепина, то Шейтельман не особо верит, что к этому причастны украинские спецслужбы. Но если это действительно они, то украинцы имет на это право. Ведь Прилепин не просто пропаганист, а человек, который воевал на стороне «ДНР».
Таким образом, почдеркнул политтехнолог, украинцы имеют право на его ликвидацию.
«Это совершенно легитимно, это никак не противоречит правилам войны. Он участвовал в боевых действиях на оккупированной территории Украины», - напоминил Шейтельман.
По его словам, ликвидированный пропагандист Владлен Татарский тоже воевал на стороне оккупантов. А, значит, его убивство никакой не теракт, а часть войны.
«Но при этом я думаю, что это не мы. Я думаю, что Прилепин и Тараский –это внутренние разборки. Они для нас не является целями первостепенной важности. У Буданова есть миллион задач. Нам до какого-то там «писателя» совершенно нет дела. Ксения Собчак единственная, кто иногда плачет по этому Прилепину. Ну пусть плачет», - высказался Михаил Шейтельман.
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