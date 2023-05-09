Под ракетной угрозой оказалась Киевщина, пишет Politeka.net. Страшный взрыв сотряс рано утром Киев.
Местные жители сообщают, что в окнах задрожали стекла. Многие находились этой ночью в метро, которое работает как укрытие.
На сейчас известно о некоторых последствиях сбивания вражеских ракет над украинской столицей. Так, в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание.
В Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.
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В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что огонь был быстро потушен:
"Во время атаки на Киев в Голосеевском районе столицы обломок сбитой ракеты упал на частный двор. Горящий обломок потушили. Пострадавших нет и повреждений.
Специалисты-взрывотехники, спасатели и полиция еще работают на месте".
Напомним, вечером 8 мая руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты обстреляли город и область ракетами С-300.
Зафиксировано было не менее шести «прилетов». Есть попадания в Харьковском районе.
«На местах работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», - сообщал Синегубов.
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