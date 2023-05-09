Российские захватчики нанесли удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о его последствиях, пишет Politeka.net.

По его словам, около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет «Калибр» из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны.

«Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток»», - говорится в сообщении Валерия Залужного, размещенном в социальной сети.

Позже, ближе к 04:00 утра 9 мая, оккупанты осуществили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации - четырех Ту-95мс (район Каспия).

«Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна – в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Всего уничтожены 15 крылатых ракет Х-101/Х-555», - констатировал Валерий Залужный

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.

Уничтожить удалось 23 из них.

Напомним, под ракетными обстрелами находилась и Киевщина.

В одном из районов области обнаружили огромную воронку от вражеских обстрелов.

Ночная атака на столицу Украины была совершена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

«По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей!», - сообщали в КМВА.

Один из обломков ракеты упал на частном дворе в Голосеевском районе нашей столицы.

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