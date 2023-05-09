Выяснились подробности ракетной атаки, которую в очередной раз пережила Украина.

Так, обломки некоторых ракет после их сбития упали на жилые дома, пишет Politeka.net.

Поздним вечером 8 мая россияне ударили ракетами по Днепропетровщине. Часть ракеты рухнула на жилой дом.

«Подразделениями воздушного командования «Восток» было сбито над Днепропетровщиной 8 ракет. Семь из них летели в направлении Днепра. Как всегда, наши защитники неба – самые лучшие.

Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра, пробили крышу и дошли до 3 этажа. На месте обнаружена боевая часть ракеты», - сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Пострадала молодая женщина 1991 года рождения.

Сейчас она находится в больнице. Предварительно известно, что у нее травма головы и позвоночника.

«В здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать», – добавил Лукашук

Кроме того, вражеской атаке ночью подвергся Никополь. По городу били из артиллерии. В городе сгорел частный дом, еще 4 повреждены. Задело и хозяйственное сооружение и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось ранее, оккупанты устроили две волны ракетных атак. Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет «Калибр» из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны.

Ближе к 04:00 утра 9 мая россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

В общей сложности за две волны обстрела враг совершил пуски 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной.

Части одной из вражеских ракет были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевщины. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

На фото с места падения обломка можно увидеть, что в жилом доме образовалась огромная дыра.

Также в сети появилось фото обломка упавшей на частный двор в Голосеевском районе столицы российской ракеты.

Еще один обломок обнаружили в поле Киевской области.

Также в области после обстрелов была обнаружена огромная воронка. Если бы ракета попала в цель, последствия были ужасными.

Последние новости Украины: оккупанты в угаре «победобеседания» хотели утопить Киев в крови.

Последние новости Украины: десятки украинцев погибли под развалинами школы, в которой скрывались от российских обстрелов.

Последние новости Украины: Пригожин резко сменил риторику после своей истерики вокруг Бахмута.