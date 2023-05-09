Так, обломки некоторых ракет после их сбития упали на жилые дома, пишет Politeka.net.
Поздним вечером 8 мая россияне ударили ракетами по Днепропетровщине. Часть ракеты рухнула на жилой дом.
«Подразделениями воздушного командования «Восток» было сбито над Днепропетровщиной 8 ракет. Семь из них летели в направлении Днепра. Как всегда, наши защитники неба – самые лучшие.
Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра, пробили крышу и дошли до 3 этажа. На месте обнаружена боевая часть ракеты», - сообщил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Пострадала молодая женщина 1991 года рождения.
Сейчас она находится в больнице. Предварительно известно, что у нее травма головы и позвоночника.
«В здании повреждены крыша и перекрытие между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать», – добавил Лукашук
Кроме того, вражеской атаке ночью подвергся Никополь. По городу били из артиллерии. В городе сгорел частный дом, еще 4 повреждены. Задело и хозяйственное сооружение и электросети. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как сообщалось ранее, оккупанты устроили две волны ракетных атак. Около 22:00 часов 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет «Калибр» из носителей в Черном море, направившихся на восточные регионы страны.
Ближе к 04:00 утра 9 мая россияне совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).
В общей сложности за две волны обстрела враг совершил пуски 25 крылатых ракет «Калибр» и Х-101/Х-555.
23 из них уничтожены противовоздушной обороной.
Части одной из вражеских ракет были обнаружены на территории населенного пункта в одном из районов Киевщины. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
На фото с места падения обломка можно увидеть, что в жилом доме образовалась огромная дыра.
Также в сети появилось фото обломка упавшей на частный двор в Голосеевском районе столицы российской ракеты.
Еще один обломок обнаружили в поле Киевской области.
Также в области после обстрелов была обнаружена огромная воронка. Если бы ракета попала в цель, последствия были ужасными.
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