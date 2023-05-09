В результате чрезвычайной ситуации уничтожен боевой самолет Су-24, пишет Politeka.net.

Ответственность за пожар взяло на себя "Всенародное движение Легиона "Свобода России", пишет Politeka.net.

Партизаны утверждают, что самолет был уничтожен утром 8 мая.

"Они хотели праздника? Получили! Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днем победы", – говорится в сообщении.

В движении заявили, что самолет ремонту не подлежит.

Партизаны заявили: "ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране", а также отметили, что Кремль смог повторить преступления нацистского режима перед человечеством.

«И каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом», – заявили партизаны.

Добавим, в это время в сети появились кадры, как проссийского диктатора Путина и его гостей испугал громкий звук во время парада на Красной площади.

В свою очередь известный украинский журналист Юрий Бутусов отметил, что Путин этот парад провалил.

«Путин провалил Парад Победы Полностью! Впервые Путин отменил парад Бессмертного полка – ведь все мы так ждали тысяч 50 портретов доблестных участников СВО! Отобрал Путин праздник у ветеранов... Мы ждали танков «Армата», и голос диктора, который пообещает их поставки в войска до 2030-го года.

Мы ждали хотя бы верных Т-55 и Т-62, которые сейчас воюют на фронте, но вместо них выгнали только Т-34. Но ни одного боевого танка, ни одного…», - прокомментировал Бутусов увиденное 9 мая на Красной площади.

Журналист также отметил, что оставалось неизвестным и то, кто возглавит авиапарад, вместо полковника Василия Клещенко, который возглавлял авиаколонну в 2021-м, но был сбит и сгорел в своем Ка-52 под огнем зенитчиков 93-й бригады ВСУ.

Кроме того, Бутусов обратил внимание на то, что вместо «вагнеровцев» прошли колонны подчиненных Шойгу и Герасимова.

«Но нет Пригожина, он роет новые могилы на новых кладбищах. Самый слабый парад победы в истории, полный провал», – констатировал Юрий Бутусов.

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