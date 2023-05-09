В США прогнозируют реальные переговоры между Украиной и рф до конца 2023 года. По словам бывшего главы Госдепа Генри Киссинджера, переговорный процесс якобы станет возможным благодаря усилиям Китая.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире "Фабрика новин" рассказал, что может значить это заявление.

По словам полковника запаса, после разговора Владимира Зеленского с китайским лидером идея проталкивания мирных переговоров из-за наступления ВСУ возникла у многих политиков. Большая часть так называемых "миротворцев" годами получали деньги из рф

"Сформировался пропутинский блок. Это Си Цзиньпин, у которого свои интересы, а также Меркель, Макрон и тот же Киссинджер. Им важно, чтобы ВСУ не заходили в Крым и не освобождали Донбасс. Будут пытаться вынудить политическое руководство. Народ и армия не даст политикам торговаться Крымом и Донбассом", - подчеркнул Роман Свитан.

Он также добавил, что китайцы после нашего наступления предлагают остановиться на занятых позициях и ждать миротворцев из Поднебесной. А турки со своей стороны предлагают еще один план.

"Для турок очень важно, чтобы мы не вошли в Крым. Ведь заход туда ВСУ не даст им обыграть "крымскую карту". То есть после нашей зачистки Крым вряд ли будет татарским и будет Республикой. Станет областью, как было на протяжении 30 лет", - отметил Роман Свитан.

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