Российское окружение свято верило, что владимир путин имеет козырь в рукаве и сможет с легкостью победить Украину. Но не вышло. Профессиональная армия рф была разгромлена ВСУ еще в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Потому все больше недовльных появляется в окружении президента рф.

Об этом более детально рассказал в эфире для "24 Канала" общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин.

По его словам, сейчас очень много людей в окружении президента рф хотят его убрать. Одной половине он мешает зарабатывать в Европе, а другой просто надоел. Но с другой стороны именно путин помог им обаготится, потому каждый из так называемой элиты страшиться избавиться от президента рф.

"Все эти олигархи обязаны ему. Кроме того дотянутся до него стало тяжело, потому что действительно тот прячется и не ясно двойник вышел на публику или же сам президент рф", - подчеркнул Юрий Рашкин.

Также эксперт отметил, что одно дело заменить путина на какого-то силовика, но это абсолютно не изменит режим на рф.

"Система, которая сейчас там есть, может измениться лишь в результате победы Украины или с кровавым бунтов в самое россии. Но это не факт, что это что-то изменит в рф. Ведь россия существует таким образом сотни лет, ничего не меняется, кроме лиц правителей. То есть там сотни лет все повторяется", - подытожил Юрий Рашкин

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