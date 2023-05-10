В Кремле решили 9 мая праздновать так называемый "День Победы", несмотря на то, что никакая победа враждебному государству в ближайшей перспективе точно не светит.

Во время парада "победобеседания" в москве российский диктатор снова плакался, что Запад вроде бы "начинает кровавые конфликты". Но это не самое интересное.

В эфире "24 Канала" экссотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак рассказал, какие он заметил занимательные моменты на параде владимира путина.

По его словам, он внимательно наблюдал за трансяцией парада в москве. Иван Ступак обратил внимание на лицо нелегитмного президента Беларуси Александра Лукашенко. Складывалось такое ощущение, что он бы хотел находиться где-угодно, но только не в москве. Выбора у него не было, ведь 60% экономики Беларуси зависит от рф.

Также экссотрудник СБУ отметил, что вектор заявления путина был обращен в сторону Китая. Тот делал все, чтобы похвалить Си Цзиньпина и называл друзьями россиян всех китайцев. Остальная речь была жалкой, путин обвинял вся и всех, жаловался на Запад и Украину.

Иван Ступак подчеркнул, что техники вообще не наблюдалось, ведь вся она оказалась в Украине. На площе москвы показали пустые ракетные установки, комплекс ППО и старый раритетный танк. Но и это не самое примечательное.

Интересно, что россияне действительно готовились сбивать дроны Украины на главной площади в москве. На это указывают несколько моментов.

"Если посмотреть фото, то все там выглядит, как жалкая сценка из фантастического фильма. Возле площи ходило большое колличество полицейских в шлемах с антидроновыми пушками. Большое колличество снайперов и переодетых в гражданское охранников. А у путина, когда снимали со спины, видно жилетку защитную под пиджаком", - подытожил Иван Ступак.

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