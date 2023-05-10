Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ

«За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы «Азов» ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к упомянутым ранее (ликвидация продолжается, данные уточняются).

Среди них есть и вагнеровцы. Также по состоянию на сегодня есть 5 пленных россиян», - говорится в сообщении Третьей штурмовой бригады.

Кроме того, украинские воины уничтожили много российской техники. Речь идет о нескольких складах, минометах и ​​не одном БМП.

В свою очередь командир полка "Азов" Андрей Белецкий сообщил, что в результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Бахмутском направлении разгромлены подразделения 72-й бригады рф, а также фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты этой бригады.

По его словам, наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км.

Теперь вся данная территория полностью освобождена от русских оккупационных войск.

«Кроме этого, разбита вражеская бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено много пленных. Большие потери понес так называемый 3-й штурмовой отряд ЧВК "Вагнера", - сообщил Белецкий.

Напомним, ранее главарь «вагнеровцев» Пригожин сообщил, что российская армия бежит с поля боя.

«… Так что у нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня потеряла три квадратных километра, погибли около 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм, а они просто взяли и драпанули", - жаловался Пригожин.

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