Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не зря бьется в истерике из-за неудач в Бахмуте.

Задание, поставленное российским диктатором владимиром путиным, провалено. И теперь его ждут нелегкие времена.

Такое мнение высказал публицист и бывший вице-премьер российского правительства Альфред Кох.

«Вот уже и 9 мая закончилось, а Пригожин так и не взял Бахмут… Все ему снарядов не хватает…», - констатировал Кох.

Аналитик отмечает, что Пригожин путинское задание провалил.

«Не взял Бахмут к 9 мая. А ведь, наверняка, обещал. Так что ждет его теперь неминуемая опала. Со всеми вытекающими из этого последствиями: незаметно исчезнет путинская броня и тут же образуются скучные следователи из ФСБ с массой щекотливых вопросов и про кувалду, и про вербовку зэков и про “дискредитацию армии”...», - высказал предположение Кох.

Альфред Кох также добавил, что спасти «путинского повара» может переход на сторону ВСУ.

«Не жди фээсбэшников. Бери всю свою банду и уходи на запад, к украинцам. Откроешь фронт для ВСУ - будет тебе скощуха. Впрочем, решай сам: стать тебе новым Власовым или свежим трупом», - обратился к Пригожину Кох.

Также Альфред Кох, обращаясь к главарю «вагнеровцев», высказал уверенность, что войны россиянам не выиграть, а «стрелочником» за поражение будет именно он.

«Тут уж не сомневайся», - добавил Кох.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена украинскими защитниками, но, к сожалению, есть и попадание. В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновке.

Последние новости Украины: ВСУ добились мощного успеха под Бахмутом.

Последние новости Украины: Лукашенко болен – на параде заметили странное поведение диктатора.

Последние новости Украины: ВСУ готовят сюрприз для оккупантов, подготовка уже началась.