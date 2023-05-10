Пятеро детей больше никогда не увидят своего папу – Лупана Павла.

Мужчина погиб, борясь за свободу и независимость нашей страны.

«Защищая нашу Украину под Бахмутом погиб житель нашего села Рожки – Лупан Павел. У него осталась жена и 5 детей!», - говорится в сообщении.

Житель села Рожки Таращанского городского территориального общества Лупан Павел Михайлович, 1991 года рождения, был призван на военную службу по мобилизации 1 апреля 2022 года.

Старший солдат Вооруженных Сил Украины умер пятого мая текущего года в военном госпитале от полученных тяжелых ранений во время выполнения боевого задания.

В комментариях к страшной новости украинцы выражают слова соболезнования семье и близким павшего Героя.

«Склоняю голову в скорби»,

«Царство небесное и вечная память о Герое! Семье искренние соболезнования!»,

«Грусть и боль» .

Встреча и похороны погибшего Героя состоялись 9 мая.

Добавим, о еще одной трагедии на фронте сообщило французское агентство AFP.

На востоке Украины погиб журналист Арман Солдин.

Журналист получил смертельные ранения в городе Часов Яр, когда попал под ракетный обстрел вместе с коллегами и украинскими солдатами.

Уроженец Сараево, Солдин был гражданином Франции. Он начал работать на AFP в 2015 году в качестве стажера в римском офисе, а затем его перевели в Лондон.

Арман Солдин находился в составе первой команды AFP, которую информагентство отправило в Украину после начала полномасштабного вторжения. Он прибыл на место уже на следующий день – 25 февраля 2022 года.

Солдин стал 57-м медийщиком, погибшим в результате войны россии против Украины, и десятым журналистом — во время выполнения профессиональной деятельности.

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