Так, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали города и села Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Вечером 9 мая враг нанес ракетный удар по Купянску. Предварительно, ракетами "Искандер".

«Повреждены здания гражданского предприятия и 5 частных жилых домов», – сообщил Синегубов о последствиях атаки.

В результате атаки ранения получили три человека. Женщина 57-лет получила легкие повреждения, состояние 59-летней женщины и 46-летнего мужчину медики оценивают как средней тяжести.

Кроме того, в селе Петропавловка поврежден частный жилой дом, гараж, хозяйственные постройки, вспыхнул пожар.

«В результате обстрела села Чернещина Изюмского района повреждены два жилых дома и хозяйственные постройки», - сообщил также Синегубов о последствиях еще одной атаки на регион.

В селе Гатище Чугуевского района враг повредил по меньшей мере два частных жилых дома. Также произошел пожар.

Добавим, тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес 23 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Для ракетных ударов враг использовал ракеты разных типов, большая их часть была уничтожена нашими защитниками, но, к сожалению, есть и попадания.

"В частности, 5 ракет С-300 по городам Купянск, Славянск, Краматорск и Константиновка", - говорится в новом отчете Генштаба ВСУ.

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