Если в Беларуси измениться власть, которая перестанет сотрудничать с рф и возьмет курс на Европу, у нас не будет проблем с северной границей.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая. Ему внезапно стало плохо. Врачи забрали Лукашенко прямо из парада в Москве.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Фабрика Новин" рассказал, что теперь у украинцев появился уникальный шанс.

По словам эксперта, в Беларуси уже заговорили о так называемой операцию "Преемник", которую готовят для Лукашенко. Любой период межвладья в Беларуси будет прекрасным шансом для простых жителей Беларуси. К тому же выгода от этого есть и для Украины.

"Сразу же произойдет демкратизация этой страны и отрыв ее от россии. В первую очередь это шанс для беларусского полка "Калиновского", который воюет против россии в рядах ВСУ. То есть в этот период люди могут подняться вместе с опозицией. Нет альтернативы Лукашенко, среди тех, кто бы хотел ползать на коленях у путина", - поделился Александр Мусиенко.

Также он пояснил, что это выгодно для украинцев. Ведь для Украины сразу же исчезнет масса проблем, которые сейчас несет режим Лукашенко.

"Это может отвлечь немного внимания рф, которая сейчас боится потерять Лукашенко. Глобально "другая Беларусь" очень важна для нас. Это решит много проблем. Если в Беларуси измениться власть, которая перестанет сотрудничать с рф и возьмет курс на Европу, у нас не будет проблем с северной границей. И нам не придется держать там такое колличество войск", - добавил Александр Мусиенко.

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