Там, на автодороге «Киев-Чоп» возле села Розвадов Стрыйского района, вечером 10 мая произошло страшное ДТП, пишет Politeka.net.

"Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение автомобиля Volkswagen Touran, которым управляла 42-летняя жительница Стрыйского района, с грузовиком Renault под управлением 45-летнего жителя Запорожья", - рассказали правоохранители Львовщины.

В результате столкновения женщина, которая находилась за рулем легковушки, и двое ее дочерей в возрасте ориентировочно четыре и шесть лет погибли на месте.

Кроме того, телесные повреждения получили 15-летний пассажир легковушки и водитель грузовика.

В полиции добавил, что решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) УКУ.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Комментируя страшное ДТП, украинцы выражают соболезнования родным погибших и рассказывают, что на этом участке дороги часто случаются ДТП.

«На этом участке всегда аварии»,

«Сочувствие родным!»,

«Какое горе»,

"Ужас",

«Как жаль детишек»,

«Боже, какая трагедия», «Вечная память! Соболезнования семье...!», «Беда» , - пишут ошеломленные украинцы.

На опубликованных кадрах видно, что авто, в котором находилась семья, превратилось в груду металлолома, а грузовик вылетел с дороги и опрокинулся.

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Также сообщалось, что полицейский был убит на глазах жены и коллеги.

Кроме того, Politeka.net писала о трагедии в центре Днепра.