Папа Римский Франциск имеет план мирного урегулирования конфликта между россией и Украиной, но это опасно для нашей страны.

В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" в связи с войной рф против Украины находится в стадии реализации. При этом в Украине и россии вежливо заявили, что ничего не знают об этой "миссии".

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заявил в эфире "24 Канала", почему такая миссия несет опасность для Украины.

По словам военного эксперта, Ватикан контролирует православную ветвь в религии и заинтересован, чтобы Московский патриархат развивался не только на рф, но и имел влияние на территории Украины.

"Папа Римский не хочет допустить раскола. Дело в том, что большое колличесство прихожан Московского патриархата находится в Украине. Ватикан считает, что в случае раскола украинской и российской церкви, автоматически большая часть россиян станут муссульманами. То есть огромная часть территорий рф перейдет под контроль муссульманской религии, ведь там очень много муссульман и их влияние растет в рф", - объяснил Роман Свитан.

К тому же, эксперт считает, что Папа Римский получил задание от Кремля, которое связано с будущем наступлением ВСУ.

"У Ватикана есть задачи от москвы. Папа Римский заинтересован в окончании войны, а задание Кремля - это сделать все для того, чтобы Украина отдала часть своих территорий. К тому же ему поручили помогать Московскому патриархату, сделать так, чтобы он не потерял своего влияния в Украине. Потому Папа Римский наш враг, нельзя сюда пускать миссию Ватикана", - подытожил Роман Свитан.

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