Впрочем, одна из "панических атак" может оказаться банальным вбросом, пишет Politeka.net.
Так, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm обратили внимание на то, что вечером 11 мая военкоры начали активно вбрасывать дезинформацию о "начале контрнаступления ВСУ".
«Эту информационную операцию уже окрестили как "пьянка военкоров". Интересно, что эта "пьянка" совпала с информацией от ТАСС о намерениях "продления зернового соглашения на 60 суток" и может быть попыткой отвлечь внимание ястребов от этой "измены" (как ее воспринимает определенная группа российских "обиженных патриотов" типа Гиркина) .
Хотя могут быть и другие причины такой синхронной дезинформации с целью побудить ВСУ к преждевременным действиям, но польза по этому достаточно сомнительна и рискована», - отметили в InformNapalm.
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Это, как сообщают эксперты, привело к тому, что некоторые российские подразделения начали готовиться к бегству. Поэтому российским военкорам срочно спустили команду - опровергать их собственные вбросы, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.
«Классическое: сами придумали, сами же испугались и начали тушить пламя. А, возможно, это удачная акция условных украинских ИПСО, которые точечно "споили военкоров" дезинформацией. Как говорится, война – это искусство обмана», - подчеркнули расследователи.
Тем временем стало известно, что оккупанты потеряли три позиции, одна из них – в районе Соледара.
Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Deep State.
По данным аналитиков, к югу от села Ивановское украинские защитники продвинулись почти на километр вглубь оккупированной территории.
Судя по новым данным, еще одна позиция взята под контроль между селами Предтечино и оккупированной Клещиевкой. Там ВСУ, по всей видимости, заняли сектор площадью 1,36 кв.км.
Также некоторые успехи есть в районе оккупированного Соледара – там украинские защитники продвинулись вглубь территории между селами Веселое и оккупированной Белогоровкой.
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Также сообщалось, сколько еще ВСУ могут удерживать Бахмут.
Кроме того, Politeka.net писала, что на одном из направлений повторяется сценарий Херсона – откуда теперь бегут захватчики.