Так, утром 15 мая во временно оккупированном Луганске раздались взрывы, над городом поднялся огромный столб дыма, пишет Politeka.net. Прилеты были и в оккупированном россиянами Токмаке Запорожской области.

По некоторым данным, в Луганске прилет по территории бывшего авиационного училища штурманов, где размещаются оккупанты. Горит одна из казарм.

«Поскольку в Луганске с 2015 года тихо и спокойно, и никто не бомбил этот город 8 лет, вопреки лжи российской пропаганды, там военные все эти годы размещались открыто и вели себя беззаботно. Ведь Украина соблюдала Минские соглашения, и никто не боялся никаких ударов. Ну а после того, как Россия сама растоптала Минские соглашения, этой беззаботности пришел конец», - прокомментировал новые удары по Луганску известный журналист и блогер Денис Казанский.

По его словам, сейчас командование окупантов ищет, куда бы переместить склады и расположение.

«Да только через несколько дней сделать это тупо невозможно. Поэтому каждый прилет по Луганску сейчас – это большие потери оккупационных войск», – отметил журналист.

В то же время жители оккупированного Луганска сообщают, что взрывы были такой силы, что «картины со стен посыпались».

«Луганск, спишь?»,

«Ни дня без бавовны»,

«Лучше бегите»,

«Точно в цель»,

«Вручение дипломов от ВСУ» , - комментируют новые взрывы в Луганске пользователи соцсетей.

Тем временем стало известно, что беспилотник атаковал склад с военной техникой в ​​Брянской области. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Аппарат сбросил взрывное устройство на крышу склада. В результате взрыва повреждено 5 единиц техники.

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