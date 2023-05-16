Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Национальную полицию Украины, жертвами стали 30-летний мужчина, 28-летняя женщина и их 4-летний сын.

«14 мая около полуночи в полицию поступило сообщение об исчезновении семьи из Киева.

Правоохранители установили, что супруги решили купить автомобиль у знакомого на Черниговщине. С собой они взяли большую сумму для покупки и вместе с сыном отправились за автомобилем», - рассказали в полиции обстоятельства страшного преступления.

Связь с семьей оборвалась. Полиция Черниговской области приступила к поискам пропавших.

«В одном из сел Корюковского района полицейские обнаружили сожженный автомобиль киевлян, а в 500 метрах - зарытые тела с признаками насильственной смерти», - рассказал полиции страшные детали преступления.

В настоящее время установлено, что к преступлению причастны три человека - двое мужчин и женщина.

"Узнав о том, что киевляне везут с собой деньги, их 22-летний знакомый спланировал убийство и вооруженное нападение", - рассказали правоохранители.

Изверги сначала расстреляли автомобиль с семьей киевлян, а затем подожгли его, чтобы скрыть следы преступления. Тела убитых они зарыли неподалеку от места совершения преступления.

Убийцам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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