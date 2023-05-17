Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
«За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и дальше остаются Бахмут и Марьинка», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
В свою очередь командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал кадры боев на Бахмутском направлении.
«26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает минометную позицию противника из САУ "Краб". Качественная работа наших героев», – прокомментировал Сырский.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Жестокий обстрел Николаева, россия ударила "Калибрами": рухнули стены и перекрытия между этажами
"Называл нас тряпками": житель Польши напал на украинскую семью и сломал женщине руку
"Были двойняшками": загадочная гибель детей потрясла Украину, что известно на сейчас
"Это двойник": внешность Лукашенко после долгого отсутствия вызвала недоумение
На кадрах можно увидеть прямое попадание САУ "Краб" по позиции врага.
"Цель уничтожена!", - говорится в видео, на котором в небо поднимается густой столб дыма.
Тем временем украинский защитник, рассказывающий о ситуации в Бахмуте в своем телеграмм-канале «Бахмутский демон» сообщил, что на улице Корсунского была активность окупантов. Завершилась потерями врага.
«По Клещиевке – пока не заняли, по флангам небольшие продвижения», – рассказал «демон».
Напомним, к утру 17 мая потери окупантов достигли новой отметки. Так, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в войне против Украины более 200 тысяч своих военных, сообщил Генштаб ВСУ.
Последние новости Украины:
Полиция нагрянула к известному украинскому певцу после скандального видео его жены.
Также сообщалось, что у Лукашенко проблемы с сердцем – что будет, если диктатор умрет.
Кроме того, Politeka.net писала, что возросло количество жертв авиаударов и обстрелов.