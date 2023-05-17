Самые страшные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, оккупанты не прекращают попыток захватить эти населенные пункты.

Основные усилия российские захватчики продолжают сосредоточиваться на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«За прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий и дальше остаются Бахмут и Марьинка», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Александр Сырский опубликовал кадры боев на Бахмутском направлении.

«26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает минометную позицию противника из САУ "Краб". Качественная работа наших героев», – прокомментировал Сырский.

На кадрах можно увидеть прямое попадание САУ "Краб" по позиции врага.

"Цель уничтожена!", - говорится в видео, на котором в небо поднимается густой столб дыма.

Тем временем украинский защитник, рассказывающий о ситуации в Бахмуте в своем телеграмм-канале «Бахмутский демон» сообщил, что на улице Корсунского была активность окупантов. Завершилась потерями врага.

«По Клещиевке – пока не заняли, по флангам небольшие продвижения», – рассказал «демон».

Напомним, к утру 17 мая потери окупантов достигли новой отметки. Так, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в войне против Украины более 200 тысяч своих военных, сообщил Генштаб ВСУ.

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