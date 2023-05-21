С начала мая серьезно участились ракетные атаки и запуски "шахедов" по Украине. Оккупанты начали применять ракеты "Кинжал", которые, впрочем, украинская ПВО научилась уничтожать в связи с поставками новейшего западного вооружения. Как видно из новостей результата от этих атак мало, так как почти все сбивается. Так зачем же российская армия продолжает это делать.

Об этом в ютуб-эфире "Фабрика новостей" рассказал российский журналист и видеоблогер Глеб Пьяных.

По его словам, у этих ракетных атак есть только одна цель – создать психологическое давние, чтобы заставить украинское руководство идти на какие-то уступки. Но это говорит о полной безнадеге в русском военном руководстве.

"Это только попытка давления такого психологического, чтобы заставить там Зеленского и ваших политиков, так сказать, идти на какие-то уступки на переговоры. И это безнадега абсолютная. Смотрите эти "Кинжалы", эти ракеты в Киеве уже никого не достают. И сегодня шахеды все над Киевом ночью вы сбили. То есть это вообще не работает, то есть даже акция устрашения не получается. Вы понимаете, ну предположим, что она бы получилась, вот не дай Бог, хоть одна ракета в Киеве взорвалась. И что? От этого на фронте изменится ситуация? И что, от этого бойцы на фронте перестанут готовиться к наступлению? Да нет, они только злее станут, они только больше станут ненавидеть оккупантов, поднимут боевой дух", - считает Глеб Пьяных.

По его словам, Путин и его военные командиры просто ничего другого придумать не могут. Это бюрократическая логика и бюрократическая армия. Путин, который во главе них стоит, это абсолютно советский руководитель, который ничем никогда по сути не управлял.

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