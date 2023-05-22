Оккупанты совершили новые коварные атаки, в результате которых пострадали люди.

Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть в Днепре, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.

Известно, что разрушены три здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Пострадал один спасатель.

«Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали!», - подчеркнул глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук.

На кадрах с места атаки можно увидеть, что последствия ужасающие – спасательная техника очень повреждена.

Тем временем стало известно, что за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.

«В результате ракетного удара по селу Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Получил ранение гражданский мужчина», - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены шесть домов и хозяйственные постройки.

В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.

«В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены два дома, автобус, погибли и ранены домашние животные», - добавил Синегубов.

В селе Каменка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном боеприпасе взорвался 61-летний мужчина.

С ранением его госпитализировали.

Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты также совершили 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по Херсонщине.

Херсон враг обстрелял четыре раза.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района", - сообщили в Херсонской ОВА .

В результате атак на Херсонщине за прошедшие сутки погиб один человек.

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