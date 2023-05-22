Ночью враг коварно обстрелял аварийно-спасательную часть в Днепре, пишет Politeka.net со ссылкой на ГСЧС.
Известно, что разрушены три здания, уничтожено более 20-ти единиц техники. Пострадал один спасатель.
«Уничтожать подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции. Это нарушение всех норм Международного права и обычной человеческой морали!», - подчеркнул глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Крук.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
"Надо уничтожить максимально": названа цель украинских защитников для освобождения Крыма
Ужасная авария с пассажирским автобусом унесла жизни людей на Тернопольщине: кадры с места ДТП
"Решил помочь товарищам": ведущая "1+1" Алла Мазур потеряла на передовой близкого человека
"Начнется процесс освобождения юга": эксперт рассказал, будут ли ВСУ форсировать Днепр
На кадрах с места атаки можно увидеть, что последствия ужасающие – спасательная техника очень повреждена.
Тем временем стало известно, что за прошедшие сутки оккупанты из артиллерии, минометов и ракетного вооружения обстреливали населенные пункты в Харьковском, Купянском и Чугуевском районах области.
«В результате ракетного удара по селу Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Получил ранение гражданский мужчина», - сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
В Волчанске Чугуевского района вражескими обстрелами повреждены шесть домов и хозяйственные постройки.
В Чугуеве повреждены здания двух баз отдыха, а также катамараны и лодки.
«В пгт Казачья Лопань Харьковского района артобстрелом повреждены два дома, автобус, погибли и ранены домашние животные», - добавил Синегубов.
В селе Каменка Изюмского района, находясь на собственном подворье, на неизвестном боеприпасе взорвался 61-летний мужчина.
С ранением его госпитализировали.
Добавим, что за минувшие сутки российские оккупанты также совершили 57 обстрелов, выпустив 318 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по Херсонщине.
Херсон враг обстрелял четыре раза.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в объекты социальной и критической инфраструктуры Бериславского района", - сообщили в Херсонской ОВА .
В результате атак на Херсонщине за прошедшие сутки погиб один человек.
Последние новости Украины:
Сильные пожары вспыхнули после новой ракетной атаки.
Также сообщалось, что Киев ошеломила трагическая гибель малыша.
Кроме того, Politeka.net писала, что Путину устроили публичную порку.