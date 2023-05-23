Этой ночью враг задействовал для ударов по Украине "шахедов".

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.

Согласно предварительной информации, враг использовал до 4 «Шахедов». Все цели удалось сбить.

«В целом, за прошедшие сутки, противник нанес 20 ракетных ударов», - добавили в Генштабе ВСУ.

По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей враг применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.

Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".

По позициям украинских войск и населенным пунктам оккупанты совершили около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В результате атак есть раненные среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.

«Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов Shahed и 9 вражеских разведывательных БПЛА», - говорится в сообщении.

В Генштабе также сообщают, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта произошло более 30 боевых столкновений.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы.

На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

Добавим, что в Сети появилось видео сбития одной из вражеской ракет.

Збиття крилатої ракети Х-101. Вчора.



Це сота, ювілейна, ціль для підрозділу, який збив цю ракету.

ПК «Схід»



Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/k1CHwkNdDK — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) May 22, 2023

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