Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Генштабе ВСУ.
Согласно предварительной информации, враг использовал до 4 «Шахедов». Все цели удалось сбить.
«В целом, за прошедшие сутки, противник нанес 20 ракетных ударов», - добавили в Генштабе ВСУ.
По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей враг применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты "Искандер-М" и зенитные управляемые ракеты С-300.
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Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БПЛА "Shahed".
По позициям украинских войск и населенным пунктам оккупанты совершили около 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В результате атак есть раненные среди мирного населения, повреждены жилые многоквартирные дома, частные дома, детский садик и другая гражданская инфраструктура.
«Наши защитники за прошедшие сутки уничтожили 4 крылатых ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, российский ударный вертолет Ми-24, 23 ударных дронов Shahed и 9 вражеских разведывательных БПЛА», - говорится в сообщении.
В Генштабе также сообщают, что противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На этих участках фронта произошло более 30 боевых столкновений.
В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы.
На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки.
Добавим, что в Сети появилось видео сбития одной из вражеской ракет.
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