Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, в дежурную часть Шевченковского управления полиции от медиков поступило сообщение о том, что в квартире лежит женщина с ранением головы.

Как выяснилось, такие страшные травмы женщина получила от родного человека.

«Установлено, что около 13:40 в квартире по улице Братьев Малаковых, мужчина во время ссоры со своей женой взял топор и нанес женщине несколько ударов по голове», - рассказали в полиции обстоятельства трагедии.

Пострадавшую с открытой проникающей черепно-мозговой травмой врачи доставили в медицинское учреждение.

Ее муж был задержан на месте преступления. Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство, задержаному уведомлено о подозрении.

«Шевченковский районный суд столицы избрал фигуранту меру пресечения – круглосуточный домашний арест. За совершение тяжкого преступления ему грозит до 15 лет лишения свободы», - добавили в полиции.

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