Детское баловство и любознательность привели к беде, появились фото с места нового ЧП.

ЧП произошло в Киеве, пишет Politeka.net со ссылкой на киевских спасателей.

Вечером 23 мая поступило сообщение, что в Соломенском районе столицы ребенок застрял в металлическом контейнере для сбора гуманитарных вещей.

На месте ЧП выяснилось, что из-за детского баловства и любознательности, 14 летний мальчик залез в металлический контейнер, а высвободиться самостоятельно уже не смог.

Ребёнка удалось деблокировать с помощью аварийно-спасательного оборудования. К счастью, с мальчиком все хорошо.

«Уважаемые родители, помните, чтобы не случилась беда, следите за малышами, ведь их будущее зависит от Вас!», - обратились спасатели к родителям.

Также стало известно о спасении еще одного ребенка в Дарницком районе столицы.

Там, по ул. Симферопольской, 11, возник пожар в одной из квартир в пятиэтажке.

Огонь вспыхнул в квартире на 3 этаже.

«При тушении пожара на свежий воздух выведены ребенок и женщина из соседних помещений», - рассказали столичные спасатели.

Напомним, ранее стало известно о трагической гибели ребенка в Николаевской области.

Также сообщалось о женщине, сбившей детей на переходе.

Кроме того, Politeka.net писала, что Киев ошеломила трагическая гибель малыша.