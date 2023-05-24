Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
По словам Сырского, в плен попал рашист из ЧВК «Ветеран».
«Он рассказал много об отношении командования», - сообщил Сырьский.
Также командующий Сухопутными войсками рассказал, какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении:
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«Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута».
Ранее стало известно, что Министерство обороны России привлекает мобилизованных и призывников к собственной частной военной компании "Ветеран".
Согласно данным американского Института изучения войны, это приводит к дискриминации и конфликтам.
Ранее ISW сообщал, что "Ветеран" входит в состав ЧВК "Редут" МО России, которая, по сообщениям, действует на флангах Бахмута.
Также отмечалось, что жены и матери российских мобилизованных из республик Хакасия и Алтай пожаловались, что наемники "Ветеранов" не ведут учет потерь среди мобилизованных и не поддерживают мобилизованных на фронте.
Так, по их словам, 500 мобилизованных вернулись с фронта только 137. Кроме того, они утверждали, что по меньшей мере два подразделения неизвестного эшелона, подчиненного "Ветеранам", пропали без вести.
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Кроме того, Politeka.net писала, что новый взрыв напугал российский Белгород.
Также сообщалось, что оккупанты сбросили авиабомбы возле школы и жилых домов.