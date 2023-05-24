На Бахмутском направлении в плен попал очередной русский наемник.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По словам Сырского, в плен попал рашист из ЧВК «Ветеран».

«Он рассказал много об отношении командования», - сообщил Сырьский.

Также командующий Сухопутными войсками рассказал, какая сейчас ситуация на Бахмутском направлении:

«Силы обороны продолжают оборонную операцию и имеют успехи на флангах Бахмута».

Ранее стало известно, что Министерство обороны России привлекает мобилизованных и призывников к собственной частной военной компании "Ветеран".

Согласно данным американского Института изучения войны, это приводит к дискриминации и конфликтам.

Ранее ISW сообщал, что "Ветеран" входит в состав ЧВК "Редут" МО России, которая, по сообщениям, действует на флангах Бахмута.

Также отмечалось, что жены и матери российских мобилизованных из республик Хакасия и Алтай пожаловались, что наемники "Ветеранов" не ведут учет потерь среди мобилизованных и не поддерживают мобилизованных на фронте.

Так, по их словам, 500 мобилизованных вернулись с фронта только 137. Кроме того, они утверждали, что по меньшей мере два подразделения неизвестного эшелона, подчиненного "Ветеранам", пропали без вести.

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Кроме того, Politeka.net писала, что новый взрыв напугал российский Белгород.

Также сообщалось, что оккупанты сбросили авиабомбы возле школы и жилых домов.