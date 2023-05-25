Суд объявил приговоры по делу о громком убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, но есть нюанс.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины, один эксполицейский приговорен к 4 годам заключения, другой – освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, еще два фигуранта – оправданы.

«В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу», - сообщают в прокуратуре.

Однако это решение суда не является точкой в ​​трагедии, которая в мае 2019 года ошеломила всю страну.

Так, выяснилось, что прокуратура будет оспаривать приговор.

"Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Расследованием установлено, что в мае 2019 года в городе Переяслав мужчины, находясь на крыльце домовладения одного из подозреваемых, стреляли по заранее расставленным мишеням.

Одна из пуль попала в голову 5-летнего мальчика, Кирилла Тлявова, который в то время гулял на улице со сверстниками. От полученного ранения Кирилл Тлявов скончался в больнице.

Мягкий приговор суда ошеломил украинцев. Мол, справедливости ждать не приходится.

«Нет справедливости, не было и не будет. Полицейские на службе бухают, после развлекаются стреляют, гасают на машинах и сбивают людей и все обходится штрафами. Когда их будут привлекать к серьезной ответственности?»,

«А четыре года шло следствие… когда же будет порядок в судебной системе»,

«У кого больше денег, тот и прав»,

«Ужас. Царство небесное ангелочку, родным соболезнования»,

«А ребенка нет, он выйдет и будет дальше бухать и стрелять по детям», «Ужас, вот это судьи!»,

«"Хорошие деньги", хорошие связи, "гнилая система" – дают такие результаты. Это не тот срок, за убийство» , – комментируют пользователи соцсетей наказания для эксполицейских.