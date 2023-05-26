Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА, он стал тринадцатым по счету с начала мая.
"На этот раз атака была осуществлена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!
По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы.
Добавим, что в Сети также появились кадры со звуками взрывов в Днепре и фото обломков ракет, которые на улицах находят жители Днепра.
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От взрывной волны пострадали также частные дома.
Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.
Российские военные используют Х-101 во время полномасштабной агрессии против Украины. В частности, для авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришевка в марте 2022 года.
Также от обстрела такой ракетой в Днепре была убита мать с трехлетним ребенком.
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