Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КМВА, он стал тринадцатым по счету с начала мая.

"На этот раз атака была осуществлена ​​со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно - крылатыми ракетами типа Х-101/555", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!

По данным на этот час, пострадавшие и разрушения в Киеве не зафиксированы.

Добавим, что в Сети также появились кадры со звуками взрывов в Днепре и фото обломков ракет, которые на улицах находят жители Днепра.

От взрывной волны пострадали также частные дома.

Х-101 – стратегическая крылатая ракета класса «воздух – земля» с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

Российские военные используют Х-101 во время полномасштабной агрессии против Украины. В частности, для авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришевка в марте 2022 года.

Также от обстрела такой ракетой в Днепре была убита мать с трехлетним ребенком.

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