Проект по вербованию российских зеков на войну в Украине изначально доверили так называемому "повару путина" Пригожину. Он еще с лета прошлого года ездил по колониям и агитировал заключенных вступать в ряды его частной военной компании "Вагнер". Однако теперь ему это запретили, а инициативу переняло Министерство оборон РФ.
Об этом эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
Он напомнил вирусное видео, которое разлетелось в сети в августе прошлого года, на котором Пригожин активно зазывал зеков в ряды "вагнеровцев", обещая им золотые горы – деньги и свободу.
"Враг хоть уже давно закрыл вот этот проект, он назывался проект "КА" – колонии, там, где они вербовали. Ну вот Пригожин этот проект реализовал в жизнь, помните да, с августовского видео, где он призывал зеков записываться в добровольцы и таким образом получить амнистию, если выживут. Так вот, несмотря на то, что проект вроде и закрыт, но теперь Министерство обороны РФ полностью перехватило инициативу, и этот проект уже проводится под другим соусом. А именно наймом заключенных уже управляет Министерство обороны РФ", - рассказал Олег Жданов.
"Танцевали, как украинцы": Данилко показал британский шоу-балет в вышиванках, с которым выходил на сцену Евровидения
Дом со всеми удобствами и большим участком продают за 50 тысяч гривен, фото: "Хорошее место"
Дошло до судебных разбирательств: Джамала объявила о сложном разрыве с близким мужчиной
Казахстан публично передал путину предупреждения от Китая: "Их раздражает предложение Беларуси"
Украинские войска начали окружать россиян в Бахмуте, "вагнеров" выводят: "ВСУ это выгодно"
Он отметил, что результатом этой вербовочной работы в тюрьмах стали новые подразделения, которые уже засветились на войне в Украине.
"И данные подразделения, вот типа "Шторм-Z", типа ЧВК "Ветераны", типа ЧВК "Патриот" начинают появляться все больше, и больше проявляться вот уже в первой линии траншей оккупационных войск", - отметил Жданов.
Последние новости Украины:
Напомним, Носители ракет "Калибр" сразу уничтожат: ВСУ могут добиться доминирования на Черном море, как это сделать.
Как сообщала Politeka, Российские повстанцы показали эффективность: раскрыты три цели рейда в Белгородской области рф.
Также Politeka писала, что Всеобщая мобилизация в Украине: кого могут призвать этим летом.