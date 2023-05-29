Пригожину запретили вербовать зеков в российских тюрьмах на войну в Украину, однако теперь этим занимается Минобороны.

Проект по вербованию российских зеков на войну в Украине изначально доверили так называемому "повару путина" Пригожину. Он еще с лета прошлого года ездил по колониям и агитировал заключенных вступать в ряды его частной военной компании "Вагнер". Однако теперь ему это запретили, а инициативу переняло Министерство оборон РФ.

Об этом эфире "24 канала" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он напомнил вирусное видео, которое разлетелось в сети в августе прошлого года, на котором Пригожин активно зазывал зеков в ряды "вагнеровцев", обещая им золотые горы – деньги и свободу.

"Враг хоть уже давно закрыл вот этот проект, он назывался проект "КА" – колонии, там, где они вербовали. Ну вот Пригожин этот проект реализовал в жизнь, помните да, с августовского видео, где он призывал зеков записываться в добровольцы и таким образом получить амнистию, если выживут. Так вот, несмотря на то, что проект вроде и закрыт, но теперь Министерство обороны РФ полностью перехватило инициативу, и этот проект уже проводится под другим соусом. А именно наймом заключенных уже управляет Министерство обороны РФ", - рассказал Олег Жданов.

Он отметил, что результатом этой вербовочной работы в тюрьмах стали новые подразделения, которые уже засветились на войне в Украине.

"И данные подразделения, вот типа "Шторм-Z", типа ЧВК "Ветераны", типа ЧВК "Патриот" начинают появляться все больше, и больше проявляться вот уже в первой линии траншей оккупационных войск", - отметил Жданов.

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