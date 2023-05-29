Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, воздушная тревога в области звучала с 00:31 до 5:00.
В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и потерпевших нет.
«Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все враждебные цели были уничтожены», – подчеркнул руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.
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Стражи порядка устанавливают места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксируют последствия ночной атаки.
Добавим, минувшей ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку на Киев.
Впрочем, столичное ПВО удачно показало всю бесполезность вражеских атак, защитники украинского неба обнаружили и сбили более 40 целей.
В городе попаданий не было, пострадавших нет, сообщал городской голова Киева Кличко.
Попробовали попасть оккупанты и по Николаевщине. Впрочем, никаких повреждений не нанесли, все дроны были сбиты.
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На Львовщине сбита ракета - на месте падения обломков возникла воронка.
Добавим, согласно данным ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.
Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.
С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131.
Всего – 35 ударных дронов.
Украинским защитникам удалось уничтожить 67 воздушных целей.
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