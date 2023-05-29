Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киевской области, воздушная тревога в области звучала с 00:31 до 5:00.

В результате атаки есть повреждения жилых домов и объектов инфраструктуры в нескольких районах области. Погибших и потерпевших нет.

«Благодаря Силам противовоздушной обороны практически все враждебные цели были уничтожены», – подчеркнул руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов.

Стражи порядка устанавливают места падения обломков вражеских воздушных объектов и фиксируют последствия ночной атаки.

Добавим, минувшей ночью оккупанты совершили очередную массированную атаку на Киев.

Впрочем, столичное ПВО удачно показало всю бесполезность вражеских атак, защитники украинского неба обнаружили и сбили более 40 целей.

В городе попаданий не было, пострадавших нет, сообщал городской голова Киева Кличко.

Попробовали попасть оккупанты и по Николаевщине. Впрочем, никаких повреждений не нанесли, все дроны были сбиты.

В Одесской области от вражеского дрона пострадала портовая инфраструктура

На Львовщине сбита ракета - на месте падения обломков возникла воронка.

Добавим, согласно данным ВСУ, этой ночью российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами.

Враг выпустил до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря.

С северного и южного направлений противник атаковал иранскими БпЛА Shahed-136/131.

Всего – 35 ударных дронов.

Украинским защитникам удалось уничтожить 67 воздушных целей.

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