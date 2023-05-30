Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, происшествие случилось в Святошинском районе столицы.
Позвонив правоохранителям, жительница района рассказала, что возле магазина на улице Якуба Коласа неизвестный мужчина пристает к людям и размахивает ножом.
Через несколько минут на место прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.
Дебошира, которому, как выяснилось, 45 лет, задержали, нож отобрали.
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«Опросив свидетелей и очевидцев события, полицейские выяснили, что последний цеплялся к прохожим, оскорблял, провоцировал конфликты и бросался на них с ножом» - рассказали в полиции.
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