Человек бегал по улице с ножом и вел себя крайне агрессивно.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, происшествие случилось в Святошинском районе столицы.

Позвонив правоохранителям, жительница района рассказала, что возле магазина на улице Якуба Коласа неизвестный мужчина пристает к людям и размахивает ножом.

Через несколько минут на место прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Дебошира, которому, как выяснилось, 45 лет, задержали, нож отобрали.

«Опросив свидетелей и очевидцев события, полицейские выяснили, что последний цеплялся к прохожим, оскорблял, провоцировал конфликты и бросался на них с ножом» - рассказали в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Киевлянину грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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