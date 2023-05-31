Как сообщают в столичном паблике «Реальный Киев», на станции метро «Палац Україна» человек попал под поезд.

«Метро стоит», - говорится в сообщении.

Также утверждается, что поезда на "синей" ветке ходят только от Лыбедской до Теремков.

Кроме того, стало известно, что пассажиры на станции метро "Олимпийская" требуют от сотрудников метрополитена вернуть им деньги за проезд.

"Ну имейте совесть!", - защищаются сотрудники метро.

ОБНОВЛЕНО:

В КГГА сообщают, что человек действительно попал под поезд. Несчастье произошло на станции "Палац Україна".

Движение поездов по синей линии метро осуществляется от станции "Героев Днепра" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Лыбидская" до станции "Теремки"

Закрыты на вход и выход станции: "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Площадь Льва Толстого"), "Олимпийская" и "Дворец "Украина".

"На станции "Дворец Украина" пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали все необходимые службы, в том числе и медиков. Проводится необходимая работа", - говорится в сообщении.

Тем временем "Киевский метрополитен" сообщает, что на прошлой неделе столичным метро воспользовалось почти 4.8 миллиона пассажиров, из которых более 1.1 миллиона – льготники.

Интервалы движения поездов в часы пик в будние дни 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. В выходные дни днем интервал между поездами 6-7 минут.

"Во время воздушной тревоги движение поездов наземными участками приостанавливается, а подземные станции работают как укрытие круглосуточно", - напоминили в метрополитене.

При входе в метрополитен как укрытие обязательно необходимо иметь документ – удостоверение личности.