В КМВА обнародовали информацию о количестве жертв и пострадавших, пишет Politeka.net.

Так, в Деснянском районе погибли три человека, из них один ребенок 2012 года рождения. Еще 10 человек получили ранения, из них один ребенок.

В Днепровском районе ранены два человека.

Таким образом, на данный момент известно о трех погибших, среди них один ребенок, и 10 травмированных – среди них также один ребенок.

Напомним, в Деснянском районе Киева в результате атаки зафиксированы повреждения в жилом доме - выбиты окна и двери. Взрывной волной сорвало балкон.

Кроме того, зафиксировано падение обломков на детскую поликлинику, обломками повреждены две школы – выбиты окна и двери, обломками поврежден участковый пункт полиции, в результате падения обломков на детский сад взрывной волной выбило окна.

В Днепровском районе в одном из домов жилого сектора в результате падения горящих обломков возникло сильное задымление, взрывной волной выбило окна.

Также произошло падение обломков на административное здание, повреждены припаркованные автомобили, несколько авто сгорели, зафиксировано падение обломков во дворах домов, на проезжей части, зеленых зонах.

В Дарницком районе Киева в одном из домов жилого сектора из-за падения обломков взрывной волной выбило окна.