Этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА Shahed, пишет Politeka.net со ссылкой на новые данные Генштаба.
Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.
Всего за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.
Кроме того, оккупант нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
«К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура», - сообщили в Генштабе о последствиях атак.
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Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов.
На Бахмутском направлении противник также нанес авиационные удары в районах многих населенных пунктов.
На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, нанес авиационные удары в районах Авдеевка и Водяное Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг также нанес в этом районе авиационный удар.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанес авиационные удары.
Тем временем на захваченных территориях Херсонской области оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.
"В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта. Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта", - сообщили в Генштабе ВСУ.
Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.
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Кроме того, Politeka.net писала, что боец ВСУ рассказал, кого Кремль отправляет в Бахмут вместо "вагнеровцев".