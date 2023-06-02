"Оккупанты несут большие потери, но продолжают применять тактику террора, сея на украинской земле горе и смерть."

Этой ночью враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет и 18 иранских ударных БПЛА Shahed, пишет Politeka.net со ссылкой на новые данные Генштаба.

Все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" по Киеву и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову.

Кроме того, оккупант нанес 46 авиационных ударов и совершил 107 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

«К сожалению, есть погибшие и раненые мирные граждане, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура», - сообщили в Генштабе о последствиях атак.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. За сутки подразделения сил обороны отразили 25 вражеских атак

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов.

На Бахмутском направлении противник также нанес авиационные удары в районах многих населенных пунктов.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил, нанес авиационные удары в районах Авдеевка и Водяное Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг также нанес в этом районе авиационный удар.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, нанес авиационные удары.

Тем временем на захваченных территориях Херсонской области оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения.

"В частности, российская оккупационная администрация определила 1 сентября этого года конечным сроком получения паспорта гражданина российской федерации с обязательным письменным отказом от украинского паспорта. Также местные энергетические компании сообщают об обязательном переподписании новых договоров на поставку электроэнергии только при наличии российского паспорта", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Всем украинским гражданам, которые откажутся от получения российских документов, угрожают прекращением снабжения электроэнергией, депортацией, конфискацией имущества и принудительным выселением из собственных домов.

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Кроме того, Politeka.net писала, что боец ​​ВСУ рассказал, кого Кремль отправляет в Бахмут вместо "вагнеровцев".