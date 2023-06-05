Ночью враг снова атаковал Украину ракетами и дронами камикадзе.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ, в минувшие сутки, ночью, противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed.

«Силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 6 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 6 из 8 ударных БпЛА «Shahed», - говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки враг нанес 14 ракетных и 40 авиационных ударов, произвел 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть пострадавшие среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, учебные заведения, другая гражданская и административная инфраструктура.

«Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой», - предупредили в Генштабе.

Добавим, поздно вечером 4 июня Россия нанесла удары по Чугуеву Харьковской области.

Прессслужба полиции региона призвала граждан оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Оставайтесь в укрытиях. О попадании вражеских снарядов, разрушениях, раненых сообщайте на спецлинию 102. Берегите себя", - говорилось в сообщении.

Пока информация о последствиях атаки отсутствует.

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