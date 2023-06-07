Так, оккупанты сообщили, что сбили «украинский БПЛА», пишет Politeka.net.
Однако вскоре выяснилось, что упавшим беспилотником оказался поставленный из Ирана разведывательно-ударный БПЛА Mohajer-6.
Это, в частности, можно определить по характерным частям крыльев и шасси.
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Mohajer-6 считается многофункциональным БПЛА, предназначенным как для нанесения ударов, так и для ведения разведки. Иран запустил серийное производство таких аппаратов в феврале 2018 года. Дрон оснащается многоспектральным оборудованием для съемки и может нести до 4-х управляемых авиационных бомб или ракет.
В сентябре 2022-го года зенитное подразделение воздушного командования "Юг" впервые сбило Mohajer-6 у побережья Черного моря неподалеку от Одессы.
Российские войска разместили партию иранских беспилотников Mohajer-6 в Крыму и начали обучать операторов для управления ими.
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