Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.
В Генштабе сообщили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения «Ахмат».
«Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий», - сообщили в Генштабе о кадыровских вояках.
Однако, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, окупантов значительно уменьшилось.
По данным Генштаба ВСУ, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.
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Ранее кадыров обращался к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмат" в Бахмут.
Кадыров заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут, а несколько подразделений уже отправились на фронт. Он также размечтался, что захватить город российским оккупантам удастся уже в ближайшее время.
Ранее Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" готов заменить наемников ЧВК "Вагнер", если она выведет свои подразделения.
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В результате нового ракетного удара много раненых.
Также Politeka сообщала, что россияне выиграли от подрыва Каховской ГЭС, планы ВСУ обрушились.
Также сообщалось, что путин постепенно превращает Крым в тюрьму, что сейчас происходит на полуострове.