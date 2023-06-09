Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

В Генштабе сообщили, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения «Ахмат».

«Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий», - сообщили в Генштабе о кадыровских вояках.

Однако, в результате эффективного огневого поражения силами обороны по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере, окупантов значительно уменьшилось.

По данным Генштаба ВСУ, потери врага составили 56 человек погибшими. Санитарные потери уточняются.

Ранее кадыров обращался к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой перебросить подразделения "Ахмат" в Бахмут.

Кадыров заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут, а несколько подразделений уже отправились на фронт. Он также размечтался, что захватить город российским оккупантам удастся уже в ближайшее время.

Ранее Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" готов заменить наемников ЧВК "Вагнер", если она выведет свои подразделения.

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В результате нового ракетного удара много раненых.

Также Politeka сообщала, что россияне выиграли от подрыва Каховской ГЭС, планы ВСУ обрушились.

Также сообщалось, что путин постепенно превращает Крым в тюрьму, что сейчас происходит на полуострове.