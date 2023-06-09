В СБУ есть очередные доказательства, что Каховскую ГЭС взорвали именно российские оккупанты.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в перехвате, полученном СБУ.

Отмечается, что российские захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

Об этом, как сообщили в СБУ, оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить.

«Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели вроде этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», – рассказывает российский военный.

Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в россии: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.

В СБУ подчеркивают, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления России.

Напомним, спасательная операция на Херсонщине продолжается.

Однако волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, просят воздержаться от посещения Херсона.

Это связано с постоянными российскими обстрелами и ухудшением ситуации в Херсоне.

«При необходимости мы отдельно сообщим, если потребуется такая помощь! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий», - говорится в сообщении Херсонской ОВА.