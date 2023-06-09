Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в перехвате, полученном СБУ.
Отмечается, что российские захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.
Об этом, как сообщили в СБУ, оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить.
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«Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели вроде этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали», – рассказывает российский военный.
Описывает он и последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в россии: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушение.
В СБУ подчеркивают, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту военного преступления России.
Напомним, спасательная операция на Херсонщине продолжается.
Однако волонтеров с лодками, которые планировали присоединиться к спасательной операции, просят воздержаться от посещения Херсона.
Это связано с постоянными российскими обстрелами и ухудшением ситуации в Херсоне.
«При необходимости мы отдельно сообщим, если потребуется такая помощь! Сейчас достаточно сил, чтобы спасать людей и животных с затопленных территорий», - говорится в сообщении Херсонской ОВА.