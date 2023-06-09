Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области, на автодороге «Киев-Чоп» в селе Лисятичи Стрыйского района произошло столкновение автомобилей «Peugeot 301» под управлением 46-летнего стриянина и «Volkswagen Passat» под управлением 37-летнего жителя одного из сел Стрыйского района.
В результате автокатастрофы получили телесные повреждения и были доставлены в больницу: водитель Peugeot 301 и двое его пассажиров – 50-летняя женщина и 23-летний мужчина – оба жителя Стрыя, а также водитель Volkswagen Passat и его пассажирка, 34-летняя жительница Стрыйский район.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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На опубликованных с места крушения кадрах можно увидеть, что куски автомобилей разбросало по дороге.