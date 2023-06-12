Речь идет о Сторожевом, пишет Politeka.net.

«Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю. Спасибо 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Продолжение следует…», - говорится в сообщении Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления.

По словам бойцов, операция началась примерно в пять утра.

"Мы высадились из бронированных своих машин и начали штурм. Сначала враг оказал сопротивление, пытался подавить нас своей артиллерией. Нам удалось переломить инициативу, взять инициативу в свои руки. И потихоньку, дом за домом, освободить село. Приблизительно было уничтожено 50 человек личного состава врага. Четверо рашистов были взяты в плен", - рассказывают украинские Герои.

Напомним, стало известно, какие населенные пункты ВСУ освободили ранее.

Оккупанты совершили новую подлость после подрыва Каховской ГЭС.

Также сообщалось о первых потерях западной техники – как это повлияет на дальнейшее продвижение ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что НАТО может полностью закрыть небо над Украиной.